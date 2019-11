Nuovo pareggio , il secondo consecutivo tra le mura amiche, per il Palermo Calcio a 5 che viene bloccato dal San Vito Lo Capo sul 2-2 dopo una gara vibrante e ricca di episodi. Risultato comunque positivo per i rosanero, vista la caratura della squadra avversaria. I palermitani mantengono infatti l’imbattibilità stagionale ma perdono la prima posizione in classifica, sorpassati dal Real Phoenix .

La squadra di mister Zapparata trova il vantaggio in avvio grazie a Mineo, che porta a spasso tutta la formazione avversaria prima di mettere in rete. Gli ospiti sembrano in difficoltà, ma pervengono al pari grazie al tiro libero realizzato da Pappalardo, che insacca alle spalle di Costanzo.

In avvio di ripresa, il Palermo prova a reagire e trova il nuovo vantaggio: azione personale di Mineo e assist per Casamento che deve soltanto appoggiare in rete. Questa volta però la reazione del San Vito Lo Capo è immediata: calcio di punizione di Allegra e assist perfetto per Vultaggio che ribadisce in rete per il definitivo 2-2. Dopo il pari, infatti, sono poche le occasioni da segnalare, se si esclude quella di Bongiovanni che sbaglia un tiro libero mettendo a lato.