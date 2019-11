Dopo il pareggio con l’ Alcamo , riprende la marcia inarrestabile del Palermo Calcio a 5 che espugna il campo di Marsala e resta in vetta alla classifica di serie C2 . I rosanero si sono imposti con il risultato di 3-4 in una gara che ha visto anche il ritorno al gol di Bongiovanni, grande protagonista del match. La squadra di mister Zapparata resta così imbattuta in stagione al termine di una gara tiratissima.

Dopo il pareggio con l’Alcamo, riprende la marcia inarrestabile del Palermo Calcio a 5 che espugna il campo di Marsala e resta in vetta alla classifica di serie C2. I rosanero si sono imposti con il risultato di 3-4 in una gara che ha visto anche il ritorno al gol di Bongiovanni, grande protagonista del match. La squadra di mister Zapparata resta così imbattuta in stagione al termine di una gara tiratissima.

Buona la partenza dei padroni di casa che creano diversi pericoli dalle parti della porta rosanero. Il Palermo riesce comunque a contenere le offensive dei padroni di casa e trovano il vantaggio con Baucina, che batte l’estremo difensore avversario con freddezza. La reazione dei biancoblu non si fa attendere anche se il Marsala non riesce a trovare la via del gol. Dall'altra parte si scatenano i palermitani che con la doppietta di Bongiovanni vanno al riposo sullo 0-3, con una seria ipoteca sulla vittoria.

In avvio di ripresa, Bongiovanni va vicino alla tripletta che gli viene negata da Scarpitta. A questo punto il Marsala suona la carica con Piacentino che approfitta di un paio di incertezze dei rosanero per accorciare. Il Palermo, con in campo tanti giovani, prova a chiuderla allungando grazie a un tiro libero trasformato da Bongiovanni, ma nel finale è ancora Piacentino, anche lui con un tiro libero, ad accorciare per il definitivo 3-4.