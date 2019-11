In quest’ultimo weekend, in città, il cuore pulsante rosanero si è fatto sentire più di altre volte. Hanno potuto ascoltare i battiti coloro che sono stati allo stadio Barbera per la gara Palermo-Savoia e chi dall’8 al 10 novembre ha partecipato al padiglione 16 della Fiera del Mediterraneo alla terza edizione del Rosanero in Fest, la festa dell’orgoglio rosanero che ieri nel secondo pomeriggio ha coinvolto anche la squadra di Pergolizzi , salita sul palco nonostante la delusione per la sconfitta casalinga con i campani.

L’arrivo dei giocatori, in compagnia dello staff dirigenziale formato nel caso specifico dal presidente Mirri, dal vicepresidente Di Piazza, l’ad Sagramola e dal direttore operativo Paparesta, ha dato ulteriore lustro ad un appuntamento organizzato dal collettivo della Curva Nord 12 con lo scopo di consolidare il senso di appartenenza ai colori. Valore sul quale i tifosi hanno fatto leva per selezionare tramite un sondaggio una formazione (con un attacco formato da Pastore, Miccoli e Amauri) a cui è stato assegnato un posto speciale nella galleria espositiva dedicata alle maglie del passato. Fiore all’occhiello di un evento al quale hanno preso parte anche vecchie glorie come Vito Chimenti e Ignazio Arcoleo e che ha previsto pure momenti di spettacolo, attività ludiche (subbuteo e calcio balilla umano), cabaret e iniziative benefiche.

La squadra, intanto, ha iniziato la preparazione in vista della gara in programma domenica sul campo della Palmese. Sfida nella quale Pergolizzi dovrà fare a meno dello squalificato Ficarrotta e quasi certamente anche del terzino destro Doda convocato nella Nazionale albanese Under 20 per l’amichevole con i pari età della Croazia che si disputerà sabato ad Elbasan. I rosanero scalderanno i motori in vista del match contro il fanalino di coda del girone I disputando giovedì pomeriggio (alle 15) al Pasqualino di Carini un test con l’ASD Medici Trinacria Palermo.

Out, ovviamente, Corsino. Il centrocampista, che a breve inizierà il percorso riabilitativo, oggi è stato sottoposto presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Villa Sofia-Cervello all’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, che è stata eseguita dal dottor Massimiliano Mosca con la supervisione del responsabile sanitario rosanero Matracia e al termine della quale il numero 7 ha ricevuto la visita del presidente Dario Mirri e dell’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, è perfettamente riuscita.