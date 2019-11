Si ferma a dieci la striscia di vittorie del Palermo. I rosa, infatti, perdono la prima gara in campionato al cospetto di un Savoia capace di imporsi di misura. I campani espugnano il Barbera con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Diakite nella ripresa. Una prova poco brillante della squadra di Pergolizzi, in una gara comunque messa sulla rissa sin dalle prime battute dagli ospiti. E con un arbitraggio che lascia molte polemiche ai tifosi rosanero.

Rosa subito pericolosi sull’asse Felici-Ficarrotta, il cui mancino però è deviato in corner. Al 5’, i padroni di casa trovano il gol con un’imbucata di Ficarrotta per Ricciardo, ma la rete del centravanti viene annullata per offside. Gli ospiti si propongono in avanti con Cerone e Scalzone e il gioco è abbastanza spezzettato nel primo quarto d’ora. Al 18’ campani pericolosi in ripartenza, ma il suggerimento di Tascone per gli attaccanti è impreciso e Pelagotti blocca. Cinque minuti dopo, azione insistita dei siciliani e botta da fuori di Kraja respinta dal portiere, poi la difesa ospite si salva in corner. Gara molto nervosa, con continui interventi del direttore di gara, e poco spettacolare in questo frangente: i rosa provano a fare la partita e i bianchi rispondono in contropiede. Al 38’, sugli sviluppi di un corner, Savoia pericoloso con Rondinella il cui mancino termina altissimo. Prima dell’intervallo, su un altro calcio d’angolo, colpo di testa di Guastamacchia e Pelagotti la blocca. Si va così al riposo sullo 0-0.

La ripresa comincia con un cambio tra gli ospiti, fuori Scalzone e dentro Diakite. Nel secondo tempo, prima occasione per i campani con un colpo di testa di Diakite che termina di poco a lato. I siciliani non riescono a sfondare e gli ospiti ne approfittano per far girare il pallone. Al 65’ occasione per i rosa con Felici, il cui destro viene ribattuto dalla retroguardia dei bianchi, ma l’arbitro aveva fermato tutto per posizione irregolare del fantasista. Gli ospiti provano a farsi vedere con un sinistro di Cerone poco dopo, pallone direttamente in Curva. Al 71’ il Palermo resta in inferiorità numerica: fallo di reazione di Ficarrotta su Oyewale e l’arbitro estrae il rosso diretto all’indirizzo dell’ex Marsala. Cinque minuti dopo, il Savoia passa in vantaggio: lancio dalle retrovie per Diakite che batte in velocità i diretti avversari e col sinistro supera Pelagotti. Mister Pergolizzi inserisce anche Lucera e Santana per cercare la rimonta, ma ad andare vicino al gol all’86’ è il Savoia: Crivello perde un pallone velenoso, la sfera finisce a Diakite e il centravanti impegna Fallani (che aveva precedentemente sostituito Pelagotti), ma il portiere si salva in corner. Al 91’, i campani sprecano il match ball con Osuji che tutto solo davanti a Fallani mette di poco a lato. Nel recupero anche Fallani si spinge in avanti, ma senza risultati.

Il tabellino

Palermo (4-3-2-1): Pelagotti (81' Fallani); Doda (89' Ambro), Lancini, Crivello, Vaccaro (81' Lucera); Kraja (65' Langella), Martin, Martinelli; Ficarrotta, Felici (81' Santana); Ricciardo. A disp.: Accardi, Ferrante, Rizzo Pinna, Mauri. All. Pergolizzi.

Savoia (4-3-1-2): Prudente; Dionisi, Guastamacchia, Poziello, Oyewale; Gatto, Tascone, Rondinella; Osuji; Cerone, Scalzone (46' Diakite). A disp.: Coppola, Giunta, Romano, Cavucci, Riccio, Laino, D'Auria, Paudice. All. Parlato.

Arbitro: Calzavara di Varese (Minafra-Boggiani)

Marcatori: 76' Diakite

Note: Ammoniti: Martin, Vaccaro, Langella, Lucera (P), Cerone, Dionisi, Gatto, Oyewale (S). Espulsi: al 71' Ficarrotta (P) per gioco scorretto.