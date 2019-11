Dopo il pareggio a Firenze, nuova sconfitta per il Telimar che alla piscina Olimpica Comunale di viale del Fante viene battuta dalla Pallanuoto Trieste . I friulani si impongono con il risultato di 13-15 e impongono al club dell’Addaura il quinto stop stagionale, il terzo tra le mura amiche. I siciliani restano così all’ultimo posto in classifica e rimandano l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Dopo il pareggio a Firenze, nuova sconfitta per il Telimar che alla piscina Olimpica Comunale di viale del Fante viene battuta dalla Pallanuoto Trieste. I friulani si impongono con il risultato di 13-15 e impongono al club dell’Addaura il quinto stop stagionale, il terzo tra le mura amiche. I siciliani restano così all’ultimo posto in classifica e rimandano l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

L’avvio di gara è tutto un botta e risposta. Padroni di casa avanti per tre volte con Maddaluno, Zammit e Saric, ma puntualmente ripresi dalla doppietta di Petronio e dal gol di Vico. I friulani poi passano avanti con Panerai e a fine primo tempo il punteggio è di 3-4. Nel secondo periodo, immediato il pari dei siciliani con Il mancino di Zammit, ma la reazione ospite non si fa attendere e Trieste rimette il naso avanti con Vico. Il nuovo pareggio del sette dell’Addaura porta ancora la firma del maltese con la calottina numero 6, ma Mezzarobba ristabilisce le gerarchie riportando avanti i friulani che poco dopo allungano con Petronio. Legni e tiri ribattuti impediscono ai siciliani di trovare la via del gol fino alla rete di Zammit, in giornata di grazia, e al gol di Migliaccio che vale il pareggio: 7-7 a metà gara.

Al rientro in vasca Trieste torna in vantaggio con Gogov e poco dopo allunga con Vico. Saric dimezza lo svantaggio per i palermitani, ma gli ospiti tornano a due reti di vantaggio ancora con Petronio e allungano ulteriormente con Gogov. I padroni di casa non si scompongono e accorciano con Giliberti al termine di una bella azione e con una botta di Draskovic per il 10-11. Milaskovic aumenta nuovamente il gap tra le due squadre e Spadoni firma il nuovo +3. Capitan Lo Cascio accorcia in avvio di quarto tempo le distanze, subito ristabilite da Petronio. Per il Telimar è ancora Lo Cascio ad andare a segno. Gli ospiti però reagiscono con Milaskovic e portano nuovamente a tre le reti di vantaggio. I palermitani non si arrendono, Giliberti firma un gran gol e accorcia. Il finale è incandescente, il Telimar ci crede ma Trieste si difende.

Il tabellino

Telimar-Pallanuoto Trieste 13-15

Parziali: 3-4, 4-3, 3-6, 3-2.

Telimar: Sansone, Cesaró, Galioto, Di Patti, Occhione 1, Zammit 4, Giliberti 2, Saric 1, Lo Cascio 2, Maddaluno 1, Draskovic 1, Migliaccio 1, Washburn. All. Quartuccio.

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio 5, Rocchi, Panerai 1, Zadeu, Gogov 2, Milaskovic 2, Vico 3, Mezzarobba 1, Spadoni 1, Mladossich, Persegatti. All. Bettini.

Arbitri: Savarese e Calabró.

Note: Usciti per limite di falli: Draskovic (T) nel terzo tempo. Espulsi: Vico (PT) per gioco scorretto nel quarto tempo.