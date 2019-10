Sta per nascere il museo del Palermo. Una casa in cui il padrone sarà proprio il tifoso. Per celebrare la storia rosanero, infatti, la società chiama a raccolta sostenitori, collezionisti e semplici appassionati. Saranno i loro oggetti, messi a disposizione attraverso delle modalità indicate dal club, a costruire una galleria che servirà a consolidare le radici e a tenere sempre vivo il senso di appartenenza ai colori, uno dei pilastri del progetto pianificato dal presidente Dario Mirri e dal gruppo Hera Hora. «Questo museo è un vero e proprio presidio di identità - sottolinea Giovanni Tarantino, responsabile di progetto e coordinatore scientifico - verrà allestito all’interno del Barbera nel momento in cui lo stadio sarà a totale disposizione della nuova società. Dopo alcuni step come ad esempio la selezione di tutto il materiale, si concretizzerà l’idea che in passato era stata solo sfiorata».