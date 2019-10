È giallo a Cefalù , dove l'equipaggio di una motopesca a segnalato la presenza di un cadavere in mare , a circa 15 miglia dalla costa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione , è stato recuperato dagli uomini della capitaneria di porto e trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Termini Imerese , a disposizione delle magistratura.

È giallo a Cefalù, dove l'equipaggio di una motopesca a segnalato la presenza di un cadavere in mare, a circa 15 miglia dalla costa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato recuperato dagli uomini della capitaneria di porto e trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Termini Imerese, a disposizione delle magistratura.

Sono in corso le indagini dei carabinieri, per chiarire cosa sia accaduto all'uomo e soprattutto per identificarlo. Non si conoscono, infatti, al momento le sue generalità. L'uomo è stato ritrovato con indosso solamente una maglietta bianca e un costume. Secondo una prima ispezione potrebbe essere rimasto in acqua per circa una decina di giorni.