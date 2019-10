Palermo sull’ottovolante. È un’immagine simbolica riconducibile allo show rosanero sfruttando un gioco di parole legato al numero otto. Come i punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici Acireale e Biancavilla, gap che fa rima con fuga solitaria, e come le vittorie ottenute nelle prime otto giornate del girone I di questo campionato di serie D. L’ultima, in ordine di tempo, è l’affermazione casalinga per 2-1 nel derby con il Licata. Un successo che, proprio come avvenuto sette giorni fa, equivale al superamento di un altro esame. Lo step in più, che forse è proprio quello che cercava Pergolizzi in relazione al processo di crescita del gruppo, è direttamente proporzionale in questo caso al coefficiente di difficoltà di una sfida più impegnativa rispetto alle precedenti.