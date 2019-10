Prosegue la marcia inarrestabile del Palermo che ottiene l’ottava vittoria in altrettante partite di campionato. Stavolta a cadere al Barbera è il Licata di mister Campanella che disputa una buona partita portandosi anche in vantaggio ma subisce la rimonta dei rosa. La squadra di Pergolizzi continua dunque a viaggiare a punteggio pieno e sale a quota 24 punti in classifica.