Dettagli nuovi, un locale più grande, un controsoffitto in legno, nuovi colori. Erano solo alcune delle novità che, fino all’ultimo, Nello Occhipinti stava curando prima della fatidica riapertura di Verdechiaro. Ma quel 30 settembre qualcosa va storto e un boato improvviso distrugge in un attimo buona parte di quelle novità in attesa solo del grande pubblico. «È come se ci fosse salita addosso una macchina, pensarci fa stare malissimo», dice oggi a mente fredda Nello, che insieme alla moglie Daniela gestisce il ristorante gourmet a chilometro zero di piazza Leoni. A costringerlo ad accantonare quell’imminente riapertura del 2 ottobre è una bombola di gas, che esplode appena due giorni prima. E mentre accade lui è proprio lì dentro.