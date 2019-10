Arrestati quattro spacciatori a Palermo

La polizia ha effettuato in tre distinte attività, quattro arresti per detenzione ai fini di spaccio; a finire in manette S.M., 20enne cittadino di un paesino madonita, i nigeriani M.P. 26enne senza fissa dimora e C.I. 31enne di piazza Indipendenza e un giovane 18enne palermitano del quartiere Brancaccio. Il primo arresto è stato realizzato dagli agenti della sottosezione polizia stradale di Buonfornello, nel corso di un posto di controllo effettuato nei pressi dell’area di servizio autostradale di Caracoli, uno dei tanti cui gli agenti fanno ricorso per mantenere elevati standard di sicurezza, lungo le autostrade della provincia in particolare.