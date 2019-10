Le condizioni di lavoro nella ex sede dell'Eas, che ospita 202 dipendenti tra Unep, Corte d'Appello e sezione Lavoro del Tribunale, non sono più sostenibili secondo la Fp Cgil che ha chiesto al presidente della Corte d'Appello lo sgombero in vista del recupero della struttura. I dipendenti lamentano una difficoltà sempre maggiore nello svolgere le proprie mansioni. Difficoltà che si sono aggravate anche a seguito del peggioramento delle condizioni meteo della settimana scorsa: «Le piogge hanno reso sempre più difficile l’espletamento dei servizi all’utenza – dichiara Anna Maria Tirreno, segretario Fp Cgil Palermo – specie negli uffici Unep, dove il personale riceve in piedi gli avvocati e dove le piogge hanno invaso i locali. L’acqua è arrivata fino agli ascensori, rendendone impossibile l’uso. Per non parlare dell’acqua arrivata fin dove ci sono le prese di corrente. In questo quadro, riteniamo non rinviabile il trasferimento immediato del personale a partire dall'Unep, che insiste nei piani quarto e quinto». Si parla in particolare dell'Unep perché si tratta «di un servizio delicato - aggiunge la sindacalista e non è giusto svolgere determinate pratiche, come ad esempio quelle relative a un pignoramento, davanti a tutti, anche nell'ottica del rispetto della privacy dell'utenza».