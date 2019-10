«Ammessa la prova del collaboratore di giustizia Francesco Paolo Lo Iacono». Così, questa mattina, il presidente della prima corte d'assise Sergio Gulotta, che ha deciso di accogliere la richiesta dei pm Bruno Brucoli e Francesca Mazzocco dopo le dichiarazioni del nuovo collaboratore sul delitto dell'avvocato Enzo Fragalà. Dichiarazioni che rappresenterebbero prove recenti, per il giudice, che «non potevano essere dedotte prima» e che, a suo dire, «appaiono certamente pertinenti ai fatti del processo e assolutamente necessarie ai fini del decidere». Insieme al collaboratore, verrà sentito come teste anche il maggiore Marmora, che ha svolto in seguito a quelle dichiarazioni accertamenti e riscontri. Una decisione, quella della corte, in un certo senso temuta dagli avvocati difensori dei sei imputati della morte del penalista, che prima della pronuncia della decisione, infatti, hanno fortemente contestato la richiesta dell'accusa.