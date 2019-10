In attesa del responso del derby siciliano in programma domenica sul campo del Biancavilla, il Palermo si aggiudica un altro derby, quello cittadino con il Palermo Calcio Popolare, club ad azionariato diffuso fondato nel 2016 e che milita in Prima Categoria. La compagine di Pergolizzi, presentata ieri sera ufficialmente agli sponsor al Mercato San Lorenzo, al Pasqualino Stadium di Carini si è imposta questo pomeriggio in amichevole con il punteggio di 9-1. Risultato che, dopo il parziale di 3-1 maturato nella prima frazione di gioco, davanti a circa 300 spettatori ha assunto ampie proporzioni numeriche nella ripresa.