«Questo progetto non appartenga né al Comune né al Teatro Biondo, bensì all’intera città». Non nasconde l'emozione Leoluca Orlando annunciando il 3 novembre, al teatro Biondo, verrà proiettato in prima mondiale il docufilm Palermo W Palermo, un omaggio alla memoria della grande Pina Bausch. A trent’anni dalla messa in scena dello storico Palermo Palermo, questo docufilm riprende spezzoni del girato originale, immagini di repertorio, dietro le quinte e interviste legate allo spettacolo creato e voluto dall’artista, scomparsa dieci anni fa, come tributo al capoluogo siciliano.