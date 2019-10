«Io finalmente sto bene». Lo dice mostrando il suo sorriso migliore il commerciante bengalese di Borgo Vecchio. Il suo entusiasmo nasconde a mala pena la sorpresa di fronte a un ritrovato benessere che, forse, a un certo punto aveva anche smesso di attendere. Ma intanto è successo. Anzi, non è successo più. Nessuno entra più nel suo negozio, nessuno ruba, nessuno rompe, nessuno chiede, nessuno pretende. Ci sono volute non poche denunce, esposizioni più o meno pubbliche e il riflettore attento della stampa, però, per arrivare a tutto questo. E tanta pazienza. Per anni lui, come molti altri connazionali che lavorano a pochi metri dalla sua bottega, è stato vessato dalle richieste degli uomini al soldo di Cosa nostra, i referenti del quartiere. L’arresto di Giuseppe Tantillo nel 2015, infatti, non pone fine all’incubo dei numerosi commercianti della zona. Reggente della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio insieme al fratello Domenico, appena avuto il sentore di un imminente arresto sceglie metodicamente, seduto al tavolino di un bar, chi erediterà il suo posto una volta finito in carcere.