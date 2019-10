Una cinquantina di persone hanno risposto oggi alla chiamata del Forum Antirazzista Palermo per ricordare quel naufragio del 3 ottobre 2013 dove persero la vita 368 persone. Il concentramento previsto davanti il Teatro Massimo e iniziato intorno alle 18,30 ha visto la partecipazione di esponenti dell’associazionismo locale, tra cui Amnesty International e Legambiente, che hanno posto l’accento su come il Mare Mediterraneo sia diventato un cimitero. «È chiaro a noi tutti come non si trovino solo pesci nelle reti dei pescatori» ha affermato un militate durante gli interventi iniziali. Momento di commozione durante la testimonianza del pescatore lampedusano Enzo, testimone di quel giorno di 6 anni fa.