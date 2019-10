Da cinque anni vivono in un limbo senza fine. E ora, nonostante una sentenza dia loro ragione, rischiano di rimanere disoccupati e senza alcun sostegno al reddito. Una vicenda paradossale quella che coinvolge una quarantina di lavoratori dell’ex Ato Palermo 2, dichiarato fallito nel dicembre del 2014, in attesa di essere assunti nella Srr Palermo Ovest. Un regime transitorio, però, mai portato a compimento, sebbene il loro licenziamento sia stato annullato da una sentenza emessa dal giudice del lavoro il 26 aprile di quest’anno, in seguito al ricorso presentato da 86 ex dipendenti. Un incubo che non si riesce a sbloccare, nonostante le decine di proteste e tavoli che si sono susseguiti in questi anni.