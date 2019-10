Manca sempre meno all’esordio in campionato del Telimar. Sabato pomeriggio, il club dell'Addaura bagnerà il suo ritorno nella serie A1 di pallanuoto dopo 13 anni affrontando tra le mura amiche la Sport Management di Busto Arsizio, che ha chiuso la scorsa regular season di A1 al terzo posto. La sfida è in programma il 5 ottobre alle 18 alla piscina Olimpica Comunale di Palermo. Scongiurato il pericolo di ritirare la squadra, dopo la minaccia del presidente Marcello Giliberti conseguente all’inagibilità delle tribune della piscina per il recente torneo amichevole precampionato che ha visto la squadra affrontare Ortigia Siracusa, Roma Nuoto e Muri Antichi. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivato il tanto atteso sospiro di sollievo, per l’agibilità arrivata dall’amministrazione.