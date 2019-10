Silvio Berlusconi sarà citato al processo d'appello sulla trattativa fra lo Stato e la mafia in qualità di teste indagato per reato connesso. La convocazione è prevista per l'udienza dell'11 novembre, che si terrà nell'aula bunker dell'Ucciardone. Questa la decisione presa dal presidente Angelo Pellino. Una decisione che arriva dopo aver appreso, poche settimane fa, dai legali dello stesso ex premier, gli avvocati Fausto Coppi e Nicolò Ghedini, che Berlusconi è attualmente indagato dalla procura di Firenze per le stragi del '93 e i falliti attentati a Maurizio Costanzo e al collaboratore Totuccio Contorno. Circostanza rispetto alla quale per il presidente Pellino si ravviserebbe una «connessione solo probatoria, tutt'al più teleologica, fra i due procedimenti», cioè quello in corso a Palermo e quello pendente a Firenze. Un teste assistito, che dovrà presentarsi accompagnato del suo legale e potrà quindi avvalersi della facoltà di non rispondere, «non può essere obbligato a deporre su fatti che riguardano le accuse per cui è indagato». Oltre al fatto, come sottolineato dallo stesso presidente Pellino, che l'ex premier «non risulta che abbia già reso dichiarazioni sui fatti per il quale viene qui citato».