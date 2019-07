Partinico, arrestato 52enne per spaccio

La polizia ha tratto in arresto B.A., 52enne partinicense pregiudicato , resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è maturato nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti nel territorio di Partinico e lungo le vie di accesso alla cittadina dagli agenti dell’omonimo commissariato. Durante il monitoraggio della bretella autostradale i poliziotti hanno notato l'uomo, soggetto noto per i suoi trascorsi criminali in materia di spaccio, che a bordo della vettura di un amico stava percorrendo a gran velocità una strada di accesso verso il centro abitato.

Si è ritenuto quindi di fermarlo e di sottoporre entrambi a perquisizione personale: all'esito delle attività sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina riposti nella tasca dei suoi pantaloni. Lo stupefacente era conservato in cellophane termosaldato e sottovuoto. Suddiviso in dosi e immesso sul mercato avrebbe potuto fruttare circa duemila euro. L'uomo è stato tratto in arresto ed il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.

(fonte: questura di Palermo)