I carabinieri della compagnia San Lorenzo insieme a personale della Stazione di Partanna Mondello e della locale polizia municipale, a seguito di un servizio mirato alla verifica delle disposizioni in materia di reddito di cittadinanza, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due palermitani 59enni. Dalle indagini è emerso che il primo, beneficiario del reddito di cittadinanza, per il quale gli era stata già corrisposta la somma di 1000 euro per i mesi di maggio e giugno c.a., svolgeva prestazioni in nero. Gli investigatori infatti, hanno sorpreso L.B. mentre svolgeva mansioni di cameriere presso un B&B nella zona di Mondello.

Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e la sua attività è stata sospesa. Dopo il controllo è stata sottoposta a sequestro l’intera struttura ricettiva, perché trovata priva di autorizzazioni, e sono state elevate sanzioni amministrative per l’importo di 1732 euro, per l’assenza della Scia ed omesso versamento dell’imposta di soggiorno. A conclusione del servizio, la carta acquisti per il reddito di cittadinanza è stata sequestrata.