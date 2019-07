Sono 120 i chilometri che separano Palermo da Agrigento lungo la Magna via Francigena e il cardiochirurgo palermitano Gabriele Di Benedetto, che da dieci anni esercita la sua professione a York, ha deciso di percorrerla insieme ai suoi colleghi Steve e Josh. Ma la sua è una sfida nella sfida. Appassionato degli scritti di Pippo Fava che credeva nel valore liberatorio della cultura e della necessità di combattere la mafia e la sottocultura mafiosa attraverso l'istruzione, vuole raccogliere fondi a sostegno di giovani palermitani meritevoli che sono a rischio dispersione a causa di difficoltà economiche.

La campagna di beneficenza si intitola Walking for Sicily ed è realizzata in collaborazione con l''associazione PartecPAalermo e con insieme agli Amici della Magna Via Francigena®. Promotore del Comitato di PaerteciPAlermo è il consigliere Comunale Francesco Bertolino: «Quando abbiamo saputo del progetto abbiamo proposto a Di Benedetto di destinare la raccolta fondi ai ragazzi che si trovano a cavallo tra la terza media e il primo anno di liceo. Lui ha sposato la nostra proposta e ha iniziato già la raccolta fondi raggiungendo quota 540 pound. Giovedì prossimo a un mese esatto dall'inizio, che tra l'altro cade il giorno di San Giacomo protettore dei camminatori, abbiamo lanciato un aperitivo di crowdfunding a piazza Marina. Chi vuole può lasciare qualcosa».

L'appuntamento è fissato quindi il 25 luglio prossimo 'Nni Francu u Vastiddaru alle 18.30. Gli organizzatori del progetto vorrebbero riuscire a donare tre borse di studio di 400 o 500 euro ciascuna, da assegnare nel corso del prossimo anno scolastico e invitano quindi a venire numerosi a questo aperitivo di raccolta fondi per sostenere Walking for Sicily. Per l'occasione ci sarà anche un collegamento a York con il medico e si parlerà di cammino e di Cammini con il presidente della Magna Via Francigena Davide Comunale. Il 25 agosto poi un gruppo di palermitani percorrerà con Di Benedetto la prima tappa che va da Palermo a Monreale. Tutto il percorso sarà documentato sulla pagina Facebook di Walking for Sicily.