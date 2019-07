Furti a Mondello, denunciato un minorenne

La polizia ha tratto in arresto il palermitano D. F., 18enne con precedenti di polizia, e ha denunciato un minore, entrambi colpevoli di furto aggravato. A far luce sull’episodio di furto, gli agenti del commissariato Mondello che, durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, all’interno della Riserva di Capo Gallo, hanno notato due giovani provenienti dalla sottostante scogliera che, con fare alquanto sospetto, erano intenti a gettare per strada svariati oggetti contenuti all’interno di un borsone.