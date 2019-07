« Nino di Matteo si rende disponibile alla candidatura da indipendente alle elezioni suppletive del Csm per due posti nella categoria pubblico ministero. E avrà il sostegno di tutti noi». L'annuncio, con un post su Facebook, a firma del procuratore aggiunto di Messina Sebastiano Ardita . La notizia nel giro di poco ha raccolto non pochi consensi. «Non penso ci sia una persona più appropriata», scrive subito un utente, «sarebbe la cosa più giusta e sarà importante per il Paese», osserva di rimando un altro.

Le elezioni suppletive, attese per il 6 e il 7 ottobre, serviranno a sostituire i membri togati dimissionari del Consiglio superiore della magistratura. Sono state indette dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in qualità di presidente del Csm, per colmare i posti vacanti della componente dei pm, non sostituibili con i candidati precedenti non eletti, dal momento che alle passate elezioni per il rinnovo del Csm a presentarsi furono giusto in quattro, in proporzione ai posti a disposizione.

Un'occasione, a detta del capo dello Stato, per voltare pagina, specie a fronte dei recenti scandali che hanno investito il Csm. Le elezioni suppletive, infatti, si sono rese necessarie per via dell'inchiesta di Perugia sull'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, accusato di corruzione. «Salvate la magistratura», scrivono infatti gli utenti, alludendo proprio all'inchiesta in corso e alla disponibilità alla candidatura manifestata dal pm Di Matteo, mentre qualcuno si augura intanto «che anche stavolta non trovino una scusa per farlo fuori», dopo il recente allontanamento del magistrato della Dna per un’intervista.