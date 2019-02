Ambiente ricompattato e vittoria ritrovata. Finisce così la tre giorni esterna del Palermo che dopo il ritiro di Roma per ritrovarsi e riordinare le idee, espugna il Curi di Perugia con il punteggio di 1-2, ritrovando un successo che mancava dalla fine del 2018. A regalare i tre punti ai rosa è una doppietta di Puscas (in avvio di gara e in avvio di ripresa), ma anche Brignoli è decisivo con un rigore parato a Sadiq. I siciliani salgono così a quota 40 punti, il miglior viatico in vista del big match contro il Brescia.

Pronti via e Palermo subito in vantaggio: dopo un minuto infatti Trajkovski guadagna una buona punizione e sugli sviluppi del piazzato il macedone mette in mezzo per Puscas che di testa gira in rete. I grifoni provano subito a reagire, ma Aleesami chiude come può un paio di iniziative dei padroni di casa. Per i rosa dalla distanza arriva il tentativo di Jajalo che però centra in pieno Puscas. Al quarto d’ora, Perugia pericolosissimo: iniziativa di Vido contrastato da Aleesami, il pallone finisce a Kingsley che però trova la pronta risposta di Brignoli. Al 23’, il portiere rosanero è ancora decisivo: clamorosa ingenuità di Salvi che regala palla, al limite dell’area, a Verre il cui sinistro è respinto in corner proprio dall’estremo difensore. Siciliani che tornano ad affacciarsi in avanti al 27’: il destro di Trajkovski è deviato da Mazzocchi e mette in apprensione Gabriel. Rosanero vicinissimi al raddoppio al 31’: progressione di Falletti, imbucata per Puscas e Gabriel si oppone come può, ma il guardalinee aveva segnalato una posizione di offside. Cinque minuti più tardi, sono gli umbri ad andare vicini al bersaglio grosso: cross dalla sinistra e per poco Sadiq non trova l’incornata decisiva. Al 42’, discesa di Rispoli e palla in mezzo, velo di Falletti per l’accorrente Puscas che però spedisce di poco a lato.

In avvio di ripresa, Palermo nuovamente letale: dopo un timido tentativo dei padroni di casa, Bellusci lancia Rispoli sulla destra, palla in mezzo per Puscas che è lasciato troppo solo e di testa mette alle spalle di Gabriel. Rosa ancora pericolosi poco dopo sugli sviluppi di una punizione, la palla finisce a Jajalo che spara alto. I biancorossi provano a rispondere con il neo entrato Moscati che però da lontano spara altissimo. Al 64’ l’episodio che può riaprire il match, con un rigore concesso al Perugia per un braccio largo di Salvi, che colpisce il pallone: sul dischetto va Sadiq, ma Brignoli respinge il suo tentativo. Al 75’, altra occasione per i padroni di casa: sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di El Yamiq e palla deviata e destinata all’incrocio, ma Brignoli salva ancora i rosa con un colpo di reni. La girandola di cambi si conclude con gli ingressi di Moreo (per il quale si tratta di un ritorno in campo) e Chochev, nei minuti finali i ritmi calano ma gli umbri la riaprono all’89’: sugli sviluppi di un calcio da punizione, la palla viene rimessa in mezzo e Melchiorri da buona posizione insacca. Finale infuocato, cinque minuti di recupero e Brignoli salva ancora il Palermo su un colpo di testa ravvicinato di Cremonesi e poi su un destro da fuori di El Yamiq e così i rosa portano via i tre punti.

TOP

Brignoli Indubbiamente la sua miglior prestazione da quando difende la porta rosanero: quantità e qualità delle parate a parte, respinge il rigore calciato da Sadiq mantenendo i suoi sullo 0-2. In occasione della rete umbra nel finale forse va un po’ troppo a spasso.

Bellusci Lo sfogo di una settimana fa ha fatto bene a tutto il gruppo e ha scosso l’ambiente. Oggi c’è stata la prestazione e anche la sua prova è degna di nota. Non sbaglia praticamente nulla in chiusura e non lascia mai spazi agli avversari.

Puscas Finalmente il rumeno si è sbloccato: a digiuno addirittura da tre mesi, oggi mette a segno una doppietta che regala i tre punti ai suoi, con due colpi di testa con cui trafigge Gabriel.

FLOP

Nessuna bocciatura tra i rosanero quest’oggi.

Perugia: Gabriel 5,5, Mazzocchi 5 (52’ Moscati 5,5), El Yamiq 5, Cremonesi 4,5, Falasco 5, Kingsley 5,5, Bianco 6 (73’ Falzerano s.v.), Verre 6, Dragomir 5, Sadiq 4,5 (67’ Melchiorri 6,5), Vido 5. All. Nesta 5.

Palermo: Brignoli 8, Salvi 6, Bellusci 7, Szyminski 6,5, Rispoli 7, Jajalo 6, Haas 6,5 (82’ Chochev s.v.), Aleesami 6, Falletti 6,5 (72’ Fiordilino 6), Trajkovski 6, Puscas 7,5 (78’ Moreo s.v.). All. Stellone 7.