Disagi in città a causa del maltempo. Il vento di maestrale che soffia su Palermo, con raffiche che superano i 30 nodi, ha fatto cadere un albero, spezzato rami finiti in strada, con la conseguente chiusura di alcune arterie. Divelti anche cartelloni pubblicitari e tettoie che erano gia' in cattivo stato.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Filippo Parlatore per rimuovere un albero caduto in strada. Altri disagi si sono verificati in via Aquileia, dove un cartellone pubblicitario è stato abbattuto dal vento. In via Principe di Belmonte i pompieri sono intervenuti per una persiana pericolante e in via Campolo per una lastra di marmo che rischiava di cadere in strada.