La faccia del generale Carlo Alberto dalla Chiesa con la scritta «Scusate, mia figlia è una niagghia». Una parola dispregiativa che in dialetto palermitano significa «una nullità». Manifesti sparsi per la città di Palermo con il volto del generale e prefetto ucciso dalla mafia nel settembre del 1982 che è il padre di Rita dalla Chiesa, candidata per le elezioni politiche in Puglia con Forza Italia. Dietro i cartelloni satirici che sono apparsi sui muri c'è ancora una volta il collettivo artistico Offline. Lo stesso che, già in passato, aveva fatto comparire in giro per la città i manifesti Forza Mafia e Democrazia collusa in occasione delle scorse elezioni amministrative palermitane. Adesso, a meno di dieci giorni di distanza dal voto per le Regionali, il collettivo è tornato all'attacco.