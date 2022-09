Sono stati sequestrati quattro immobili, un bar e un negozi di mobili per la casa, nonché cinque conti correnti e tre carte prepagate. Nel mirino della guardia di finanza è finito Michele Siragusa, condannato nel 1999 a 6 anni e sei mesi di reclusione per associazione mafiosa in relazione a fatti commessi sino al 1982, nel 2011 è stato nuovamente condannato ad 8 anni e dieci mesi per associazione mafiosa e tentata estorsione. Detenuto dal 1997 al 2007 e dal 2008 al 2014, una volta tornato in libertà, avrebbe intrapreso una serie di attività economiche intestandole a prestanome per cercare di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, per le quali nei suoi confronti, nel 2020, è stata emessa una nuova sentenza di condanna non ancora irrevocabile.