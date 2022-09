Un 27enne e un 31enne sono stati denunciati a Palermo dagli agenti del commissariato Mondello per i reati di furto aggravato e ricettazione. Nello specifico l'accusa riguarda la sottrazione di alcuni zaini ai turisti presenti in spiaggia. Determinanti sono state le immagini girate da una telecamera di sorveglianza installata nella zona, da cui si veodno i due entrare in azione. In un caso i ladri hanno utilizzato anche una carta di credito il cui furto era stato denunciato il giorno precedente.