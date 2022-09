Un pescatore di 26 anni è rimasto gravemente ferito a Palermo la notte scorsa. Il giovane si trovava nel porticciolo della Bandita quando è stato colpito da una scarica elettrica. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Buccheri La Ferla, la prognosi è riservata. Dalla prima ricostruzione la vittima si stava preparando a una battuta di pesca. Non è ancora chiara la causa che ha generato la scarica, ma è probabile che sia stata determinata dal cavo per alzare il verricello elettrico.