Si è corso un rischio la notte scorsa a Palermo, quando, in una zona a ridosso del Teatro Massimo, un albero è crollato. Il fatto, anche per via dell'ora, non ha causato feriti, mentre alcuni monopattini sono rimasti danneggiati. Sul posto sono intervenuti gli operai del settore Verde del Comune per rimuovere l'albero e mettere l'area in sicurezza.