Avrebbe compiuto sei furti in appartamento in meno di due settimane. Con questa accusa è stato arrestato a Palermo un 22enne. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo. I colpi al centro dell'indagine sono stati messi a segno tra il 6 e il 19 aprile , a essere presi di mira, oltre che civibili abitazioni, anche alcune strutture ricettive. In due casi il furto non è stato completato per la reazione di chi si trovava all'interno .

Avrebbe compiuto sei furti in appartamento in meno di due settimane. Con questa accusa è stato arrestato a Palermo un 22enne. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo. I colpi al centro dell'indagine sono stati messi a segno tra il 6 e il 19 aprile, a essere presi di mira, oltre che civibili abitazioni, anche alcune strutture ricettive. In due casi il furto non è stato completato per la reazione di chi si trovava all'interno.

Il 22enne, che ha già precedenti per fatti simili, è stato tra i primi sospettati dai poliziotti. Il cerchio attorno a lui si è stretto con il riconoscimento fatto tramite l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. In particolare da un tatuaggio che ha tolto ogni possibilità di errore. Le indagini proseguono per capire se il giovane è stato autore di altri furti nella zona.