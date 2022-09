Il mese di settembre è iniziato all'insegna dei roghi nel Palermitano. Per tutta la giornata di ieri e anche la notte scorsa sono stati diversi i roghi che hanno impegnato vigili del fuoco e Corpo forestale in provincia. In molti casi si è trattato di atti dolosi, che hanno richiesto l'intervento dei mezzi di terra e dei canadair. Quattro i velivoli che hanno sorvolato le zone colpite. L'impossibilità di fare i lanci dall'alto in assenza di lcue solare ha favorito il propagarsi delle fiamme nella notte. Tra le aree più colpite ci sono zone demaniali ricadenti nei territori di Misilmeri e Marineo.