L'ultimo giorno di mercato non ha lesinato emozioni per i tifosi del Palermo. Nel “giro di giostra” finale della sessione estiva il club di viale del Fante ha infatti completato i ranghi con due innesti di spessore. Il primo, e forse più atteso, è quello di Luca Vido , l'atteso compagno di reparto di Matteo Brunori, in grado di dare il cambio, e non solo, alla punta italo-brasiliana. Il secondo porta il nome di Claudio Gomes ed è uno dei primi effetti, sul mercato, della presenza del City Group alle spalle della società siciliana. Gomes, infatti, arriva direttamente dal Manchester City , società che ne deteneva il cartellino e con la quale ha svolto una parte della sua trafila giovanile, iniziata in Francia, e passata anche da un biennio nella formazione giovanile del PSG, dove era stato soprannominato “Kanté”. Francese, di origini guineane, è un centrocampista in grado di giostrare anche sulla linea difensiva.

Difficile vederlo in campo già contro la Reggina, nel match di domani alle 14:00 al “Granillo”, in compenso, però, la visita in casa degli amaranto potrebbe permettere a Corini di rivoluzionare la squadra rispetto all'ultima uscita contro l'Ascoli, ma l'allenatore rosanero predica calma e pazienza per trovare il necessario rodaggio: «Normale e fisiologico che ci vorrà tempo per assemblare tutto, siamo stati sempre di rincorsa. I giocatori sono arrivati a scaglioni, bisogna capire che abitudini hanno, che tipo di ritiro hanno fatto». Si va, dunque, verso l'annunciato 4-3-3 con dubbi in quasi tutti i reparti. In difesa ballottaggio tra Marconi e Bettella e tra Mateju e Sala. In mediana dubbi relativi all'impiego di Saric, che con oggi avrà disputato solo tre allenamenti con i compagni, mentre in avanti l'assenza di Valente per squalifica pone ben pochi dubbi: «Sala è rientrato, ha fatto la “settimana tipo”, normale che nei primi tre allenamenti gli siano serviti a ritrovare una condizione adeguata. L'ho visto più già più sciolto, quindi è un giocatore da ritenere a disposizione. Di Mariano, invece, è sicuramente un'opzione molto credibile per partire dall'inizio».

Sulla Reggina, avversario di giornata, il tecnico rosanero aggiunge: «Affrontiamo una squadra forte e con entusiasmo, che viene da due vittorie su tre gare. La partita scorsa è stata un dominio assoluto (4-0 al Sud Tirol ndr). Hanno giocatori di qualità ed esperienza. Hanno anche tanta spinta dalla gente. Sarà un bel test sotto il profilo della personalità».