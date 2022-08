La “carica” dei nuovi arrivi per risollevare il Palermo. È questa l'idea, non tanto segreta , che potrebbe sviluppare Eugenio Corini nei giorni che separano la truppa rosanero dal confronto del quarto turno di Serie B, al “Granillo”, con la Reggina.

Una sfida delicata, quella contro gli amaranto, perché, sebbene certamente lontana dal poter delineare bilanci, può però dare un impulso concreto a questa primissima parte di stagione, derubricando lo scivolone interno con l'Ascoli a mero incidente di percorso, anche naturale, vista la campagna acquisti in corso ed i tempi necessari all'affiatamento, o far suonare un primo campanello d'allarme.

L'intenzione dell'allenatore sembrerebbe essere chiara: spazio ai nuovi acquisti e virata tattica sul 4-3-3, che dovrebbe aiutare a “lucidare l'argenteria” palermitana. Una scelta incentrata sul rinnovo, pressoché totale, della mediana con Stulac e Segre, tra le note liete della serata con l'Ascoli, probabilmente candidati ad una maglia dal primo minuto, insieme all'atteso Dario Saric, che ha salutato nelle scorse ore proprio i marchigiani ed è arrivato in città in mattinata. Scelte spinte anche dagli acciacchi dei “veterani”, con Broh che ha subìto una distrazione muscolare al bicipite femorale destro. che lo escluderà sicuramente dalla sfida con i calabresi, nella quale non ci sarà neanche Nicola Valente, squalificato.

Nel calderone potrebbero essere rischiati da subito anche Bettella, al centro della difesa, e quel Marco Sala che ha già preso le coordinate di Matteo Brunori nell'idea di recapitargli, sulla testa o tra i piedi, spunti interessanti da tradurre in gol. Un asse, quello tra i due, che del resto era stato già rodato qualche stagione fa all'Arezzo.

Ed a proposito di Brunori, la squadra mercato rosanero spenderà le ultime ore della sessione estiva per mettere a disposizione di Corini un vice dell'attaccante italo-brasiliano. Secondo quanto riportato oggi dal “Giornale di Sicilia” Rinaudo e Zavagno avrebbero sondato dapprima il nome di Mraz dello Spezia, per virare poi verso Daniel Ciofani, attualmente alla Cremonese, in Serie A, ma che ha costruito la parte migliore della propria carriera in cadetteria firmando la promozione dei grigiorossi lombardi nella scorsa stagione, ma anche quella del Frosinone quattro anni or sono.