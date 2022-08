Un addetto al rifornimento che lavora in un distributore di benzina in via Basile, a Palermo, è stato picchiato da due rapinatori. L'uomo è stato prima minacciato e poi malmenato per costringerlo a cedergli l'incasso. I due aggressori sono poi fuggiti via e sulle loro tracce ci sono gli uomini della Squadra mobile, che hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza. Stando alla prima ricostruzione, i rapinatori si sono presentati a volto coperto e armati di coltello. Non è la prima rapina compiuta ai danni del distributore di via Basile. Nell'ultima circostanza erano stati portati via circa ottomila euro.