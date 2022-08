Un 45enne, plurepregiudicato e per ciò noto dalle forze dell'ordine, è stato arrestato all'interno della stazione ferroviaria Palermo Centrale. L'uomo si era rinchiuso all'interno dei bagni della struttura, senza più uscire né rispondere al personale di vigilanza. Nel momento in cui gli agenti hanno tentato di aprire la porta per constatare le sue condizioni, ha opposto resistenza arrivando fino a minacciarli con il collo di una bottiglia rotta. L'uomo è stato disarmato e arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato collocato ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.