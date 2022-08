A Palermo i carabinieri hanno arrestato un 44enne dopo averlo trovato in possesso di oltre 250 grammi di cocaina e crack. Gli stupefacenti in parte erano già suddivisi in dosi e pronte per essere vendute. L'intervento dei militari è stato effettuato nel quartiere Sperone. In seguito della convalida dell'arresto l'uomo è stato portato nel carcere Lorusso-Paglierelli.