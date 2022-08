È morto Pippo Scianò, ex dirigente della Regione siciliana, fondatore e leader del Fronte nazionale siciliano-Sicilia indipendente. Outsider della politica locale, ma spesso presenti agli appuntamenti elettorali, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica i temi dell'autonomia siciliana. Isola svilita e depauperata, secondo Scianò, dopo l'unità nazionale. Un'indipendenza che però non si traduceva, nel suo pensiero, in una Sicilia isolata, ma anzi al centro del Mediterraneo e in contatto con i Paesi vicini. Alla notizia della morte fa seguito il cordoglio delle istituzioni regionali: «Scianó è stato punto di riferimento anche per gli autonomisti, una persona il cui rigore era noto. Anche se in disaccordo con le sue idee - dice Nello Musumeci in una nota - tutti gli hanno sempre portato rispetto per la coerenza ideale di una vita».