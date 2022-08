Agli arresti domiciliari con il braccialetto ha postato video su TikTok non rispettando le prescrizioni previste dalla misura. Il giudice ha così disposto la misura cautelar e in carcere per un 26enne palermitano. Gli agenti di polizia sono risaliti al giovane dopo la pubblicazione di un video girato nel quartiere Zisa di un altro ragazzo che sparava in aria. A riprendere la scena e pubblicarla nel suo profilo social è stato l'arrestato che si trovava ai domiciliari.

Agli arresti domiciliari con il braccialetto ha postato video su TikTok non rispettando le prescrizioni previste dalla misura. Il giudice ha così disposto la misura cautelare in carcere per un 26enne palermitano. Gli agenti di polizia sono risaliti al giovane dopo la pubblicazione di un video girato nel quartiere Zisa di un altro ragazzo che sparava in aria. A riprendere la scena e pubblicarla nel suo profilo social è stato l'arrestato che si trovava ai domiciliari.

Durante le indagini, i poliziotti del commissariato Zisa si sono imbattuti nel profilo dal titolo Riprese Gomorra. Attraverso i video postati su TikTok, gli agenti hanno accertato anche che, in diverse occasioni, il 26enne ha ospitato nella propria abitazione altri giovani. Inoltre, durante i permessi per andare in tribunale si è ripreso mentre canta una canzone nei corridori del tribunale, davanti a una slot machine o durante passeggiate in bici per le vie della città o ancora in compagnia di pregiudicati a guardare una partita di calcio in tv. Da qui la decisione del giudice di aggravare il provvedimento e portare il giovane in carcere.