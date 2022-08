Ferragosto all'insegna degli incendi in provincia di Palermo dove, nella notte, un rogo di grosse proporzioni è divampato a Trabia, alle porte del capoluogo siciliano, in località contrada Danigarci. Per cause ancora da accertare le fiamme si sono propagate in fretta fino a raggiungere le campagne e una zona boschiva tra Trabia e la frazione di Sant'Onofrio. In fumo ettari di vegetazione, il fuoco ha lambito anche le abitazioni ma per fortuna non sono stati segnalati danni. Per tutta la notte e fino al mattino interventi da parte dei vigili del fuoco, che oltre a un massiccio utilizzo dei mezzi di terra hanno adoperato anche quelli aerei, nel dettaglio un canadair e un elicottero, per le complesse operazioni di spegnimento in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. A coadiuvare i pompieri anche il corpo Forestale e la Protezione civile.