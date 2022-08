Una donna di 33 anni è stata arrestata perché ha picchiato e tentato di strangolare la compagna. L'aggressione è avvenuta nella zona di Casa Professa a Palermo. La donna è accusata di maltrattamenti in famiglia mentre la fidanzata 26enne è finita in ospedale con ferite su tutto il corpo. Per questo sono state attivate le procedure previste per i codici rossi. Le volanti di polizia sono intervenute dopo le telefonate al 112 di alcuni residenti che segnalavano le grida di una donna in evidente stato di difficoltà. Per strada però non si vedeva nessuno.