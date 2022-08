Indagine su un traffico di rifiuti a Palermo. Sono dodici le persone che hanno ricevuto la notifica da parte dei carabinieri. Sono accusati di avere smaltito illecitamente numerosi elettromestici industriali in occasione di lavori di ristrutturazione di un supermercato. Indagati il direttore dei lavori, il direttore del cantiere, tre autotrasportatori e due titolari di impianti di trattamento dei rifiuto, uno dei quali risultato totalmente abusivo.

Gli investigatori hanno appurato che i rifiuti speciali - tra cui anche rifiuti pericolosi come i frigoriferi - venivano smantellati da personale non autorizzato e portati in siti non attrezzati alla loro gestione. Durante le indagini sono state sequestrati 120 metri cubi di rifiuti e circa 10mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Sequestrato anche un mezzo.