Sono ancora da chiarire le cause che hanno provocato la morte di Andrea Mirabile , il bambino di sei anni morto il 2 luglio mentre si trovava in vacanza a Sharm el Sheikh (in Egitto) insieme alla sua famiglia. I pm di Palermo che indagano sui fatti potrebbero scegliere la strada della rogatoria internazionale , chiedendo alle autorità del Paese nordafricano di collaborare per far luce sulla vicenda e svolgere le indagini sul posto. Il piccolo si è sentito male due giorni prima del decesso e la Guardia medica del posto gli aveva diagnosticato una intossicazione alimentare. Circostanza che però dall'autopsia non sarebbe emersa. La stessa diagnosi per i genitori. La madre Rosalia Monosperti, incinta di cinque mesi , sta bene. A differenza del padre, Antonio Mirabile, ricoverato in gravi condizioni con danni nefrologici e problemi cardiaci. La procura, dunque, potrebbe volare in Egitto. Le indagini sono coordinate dall'aggiunto Ennio Petrigni e dal pm Vittorio Coppola, che potrebbero sentire i dipendenti del resort in cui la famiglia alloggiava e in cui avrebbe mangiato il bambino prima del decesso.

Mirabile e la moglie sono stati sentiti venerdì dalla polizia, che indaga per omicidio colposo a carico di ignoti su delega della magistratura. I due hanno ribadito di aver assunto cibo solo all'interno della struttura. I pm, che hanno disposto l'autopsia sul corpo di Andrea - la seconda dopo quella già fatta a Sharm - acquisiranno anche le cartelle cliniche rilasciate dal Policlinico di Palermo al padre del bambino che, dopo il trasferimento in Italia, è stato ricoverato nel capoluogo. I medici avevano ipotizzato, oltre all'intossicazione alimentare, anche quella da contatto o ambientale. Un caso difficile, complicato dall'aspetto procedurale. La vicenda, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del codice penale, potrebbe ricadere nella giurisdizione egiziana e non in quella italiana. Se così fosse l'autorità giudiziaria italiana potrebbe comunque effettuare indagini a carico di ignoti, ma dovrebbe trasmettere il fascicolo ai colleghi egiziani se dovesse procedere a iscrizioni.