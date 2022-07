I carabinieri della compagnia di Carini, in provincia di Palermo, hanno proseguito i controlli ai locali del lungomare tra i Comuni di Isola delle Femmine e Capaci , in considerazione dell'elevato afflusso di avventori e del segnalato allestimento di sale da ballo in assenza di provvedimenti autorizzativi. Un fenomeno che, già nel mese di giugno, aveva iniziato a destare allarme e preoccupazione tra i residenti dell'area. In particolare, nel corso dell'ultima settimana, sono stati deferiti in stato di libertà i titolari di due esercizi commerciali , all'interno dei quali alcune centinaia di giovani erano intenti a ballare in aree appositamente adibite a questo scopo e con la presenza di strumentazione di riproduzione sonora, in assenza delle necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.

I controlli sul lungomare proseguiranno per tutta l'estate, soprattutto nei fine settimana, «quando il fenomeno della movida assume dimensioni più allarmanti, anche per la verifica del rispetto delle ordinanze contro la cosiddetta mala movida, recentemente emanate dai sindaci dei Comuni in questione e prorogate per tutto il periodo estivo, volte a disciplinare, in particolar modo, vendita e consumo di bevande alcoliche, nonché limiti alle emissioni sonore dei locali a tutela delle tranquillità dei residenti della zona», dicono gli inquirenti.