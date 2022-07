«È con profonda indignazione che apprendo dei due roghi che hanno danneggiato l'area dove sarà realizzata l'agorà di Brancaccio dedicata a Padre Pino Puglisi e a Papa Francesco ». Inizia così la nota stampa divulgata dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla , per commentare gli incendi che hanno colpito l'area a ridosso del Centro Padre Nostro, attivo nel quartiere popolare di Palermo. «Al direttore Maurizio Artale stamattina ho espresso la mia solidarietà e la mia vicinanza, assicurandogli l'impegno del Comune nel sollecitare l'assessorato all'Edilizia privata per velocizzare le procedure di approvazione del progetto per la realizzazione», ha aggiunto il primo cittadino.

«È con profonda indignazione che apprendo dei due roghi che hanno danneggiato l'area dove sarà realizzata l'agorà di Brancaccio dedicata a Padre Pino Puglisi e a Papa Francesco». Inizia così la nota stampa divulgata dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, per commentare gli incendi che hanno colpito l'area a ridosso del Centro Padre Nostro, attivo nel quartiere popolare di Palermo. «Al direttore Maurizio Artale stamattina ho espresso la mia solidarietà e la mia vicinanza, assicurandogli l'impegno del Comune nel sollecitare l'assessorato all'Edilizia privata per velocizzare le procedure di approvazione del progetto per la realizzazione», ha aggiunto il primo cittadino.

Gli incendi a cui fa riferimento Lagalla sono avvenuti la mattina del 15 luglio, nel giorno del festino di santa Rosalia. «Il progetto esecutivo della piazza era stato regalato il 9 novembre 2018 al Comune di Palermo nella persona dell’ex sindaco Leoluca Orlando - si legge in una nota del Centro Padre Nostro -. Il progetto era stato benedetto da Papa Francesco in occasione della sua venuta alla Casa-Museo del Beato Giuseppe Puglisi nel 25esimo anniversario del martirio del prete di Brancaccio. Dal giugno 2018 al Centro di Accoglienza Padre Nostro è stata affidata l’area dal proprietario, in comodato d’uso gratuito, proprio per questa destinazionee affinché il centro potesse procedere a tutti gli atti propedeutici per la realizzazione dell'agorà». Le fiamme nell'area incolta, dopo essere state spente dai vigili del fuoco, erano state appiccate nuovamente anche nella serata di giorno 15.