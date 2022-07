«L'incendio me lo spengo da solo». Con questo intento, un uomo proprietario di un terreno in cui si erano sviluppate le fiamme, ha aggredito un volontario della protezione civile con calci e pugni per provare a prendere la strumentazione che aveva in mano. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Valledolmo (in provincia di Palermo), in contrada Rovitello. Sul posto, per spegnere l'incendio, sono intervenuti il corpo forestale regionale con gli operatori dell'antincendio boschivo e i volontari Aib della Misericordia di Valledolmo.