Un uomo ancora non identificato è morto annegato a Capaci , in provincia di Palermo, nella zona di contrada Ciachea . Alcuni bagnanti l'hanno visto entrare in mare e fare qualche nuotata e poi l'hanno visto in difficoltà. Inutili i tentativi di soccorso, per il bagnante non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dalla Guardia costiera.

Il corpo è stato portato all'istituto di medicina legale del Policlinico per l'ispezione cadaverica e prelevare il Dna per risalire al nome e cognome. Anche se sono stati trovati effetti personali l'uomo in spiaggia non aveva documenti. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Carini.