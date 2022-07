Sulla strada statale 121 Catanese il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del chilometro 241, a Bolognetta in provincia di Palermo, a causa di un incidente .

Per cause in corso di accertamento, quattro autovetture sono entrate in collisione e, nell’impatto, cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.